В Мичуринске пройдет второй фестиваль «На родине Владимира Зельдина»

С 17 по 23 октября на сцене Мичуринского драматического театра состоится II Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина». Первый подобный фестиваль прошёл в наукограде в 2019 году, после чего из-за введенных ограничений не проводился. Сейчас в учреждении культуры проходят масштабные приготовления к этому грандиозному театральному событию. Совсем скоро зрителей начнут знакомить с участниками мероприятия.

- Владимир Зельдин родился в Козлове (Мичуринске). 11 сентября прошлого года на территории мичуринского Литературно-музыкального музея открыли Музей народного артиста СССР, - напоминает пресс-служба мэрии Мичуринска.