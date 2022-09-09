В Тамбовской области вынесли приговор иностранке, которая пыталась подкупить сотрудницу миграционной службы деньгами и платьем

В прокуратуре Советского района города Тамбова поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летней гражданки Таджикистана, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Судом установлено, что в июле этого года, чтобы сократить сроки принятия документов на приобретение гражданства, женщина лично передала сотруднице отдела миграции взятку в 10 000 рублей и платье стоимостью 1805 рублей, которые она положила в пакет с запиской о просьбе оказания помощи в приобретении гражданства Российской Федерации. Об этом факте сотрудница сразу сообщила в правоохранительные органы.

- Приговором суда женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства с одновременной конфискацией и обращением в доход государства суммы предполагаемой взятки, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.