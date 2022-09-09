В Тамбовской области к полудню 9 сентября проголосовали почти 8 процентов избирателей

Электоральный процесс проходит без нарушений.

Голосование проходит с 9 по 11 сентября. В регионе выбирают не только нового руководителя области, но также и депутата облдумы по Котовскому округу, а также целый ряд представителей и руководителей муниципального уровня. Например, в Тамбове, по трем округам избирают новых депутатов городской думы.

Проголосовавшим в числе первых стал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, приехавший на участок с семьей – супругой и младшим сыном, первоклассником тамбовской гимназии. Егоров пояснил, что подает сыну пример гражданской ответственности и считает, что выборы - не только право, но и обязанность.

В Тамбове все три дня голосования круглосуточно работает Центр общественного наблюдения. Здесь оборудована видеостена, на которую транслируется видео с камер, установленных на избирательных участках по всей области. Посетить Центр может любой желающий по предварительной заявке.

Общественные наблюдатели работают на всех 885 УИКах и в 32 территориальных комиссиях. Экспертная группа Общественной палаты следит за ходом выборов и при необходимости дает правовую оценку инцидентам и передает эти сведения избирательной комиссии.

Мониторит ход выборов в регионе ответственный секретарь Совета про правам человека при президенте РФ Александр Точенов. В его полномочиях не только следить за соблюдением прав избирателей, но и контролировать работу наблюдателей от политических и общественных сил.

«Избирательный процесс в Тамбовской области проходит в штатном режиме. Мы постоянно отслеживаем информацию, поступающую с избирательных участков. Нарушений на данный момент не зафиксировано», – пояснил Александр Точенов.