В Тамбове стартовал ремонт филармонии

9 сентября в Тамбове возобновились работы по реконструкции филармонии. Напомним, главная концертная площадка региона стояла за забором почти десять лет. В 2016 году работы по реконструкции филармонии законсервировали из-за проблем с подрядчиком. И теперь, после стольких лет ожидания, они возобновились – в регионе нашли возможность для поэтапного финансирования работ.

- Завершить их планируют к концу 2023 года, в крайнем случае — в первом полугодии 2024-го, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Проектом планируется увеличить площадь филармонии. В ней появятся три новых зала: главный — на 1048 мест, малый, рассчитанный на 300 зрителей, и камерный — на 99 мест. Также здесь разместится первый в Тамбовской области музыкальный театр. В залах будет оборудована сцена-трансформер, установлено современное световое и звуковое оборудование, а также система видеопоказа.