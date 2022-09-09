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Общество9 сентября 2022 11:51

В Тамбове стартовал ремонт филармонии

Работы планируют завершить в 2023-2024 году
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

9 сентября в Тамбове возобновились работы по реконструкции филармонии. Напомним, главная концертная площадка региона стояла за забором почти десять лет. В 2016 году работы по реконструкции филармонии законсервировали из-за проблем с подрядчиком. И теперь, после стольких лет ожидания, они возобновились – в регионе нашли возможность для поэтапного финансирования работ.

- Завершить их планируют к концу 2023 года, в крайнем случае — в первом полугодии 2024-го, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Проектом планируется увеличить площадь филармонии. В ней появятся три новых зала: главный — на 1048 мест, малый, рассчитанный на 300 зрителей, и камерный — на 99 мест. Также здесь разместится первый в Тамбовской области музыкальный театр. В залах будет оборудована сцена-трансформер, установлено современное световое и звуковое оборудование, а также система видеопоказа.