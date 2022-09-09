Тамбовчанин пойдет под суд за незаконную рубку 190 деревьев

В октябре прошлого года в полицию Жердевского района поступило сообщение о незаконной рубке леса. Следственно-оперативная группа установила, что в 5 километрах от Жердевки в лесном массиве неизвестный спилил деревья. Здесь обнаружили следы техники и деревья, которые злоумышленник не успел увезти. Полицейские опросил лесника, после чего у них появился подозреваемый – 40-летний житель города Жердевка.

Зная о незаконности своих действий, мужчина, не получив соответствующее разрешения на порубку лесных насаждений, но имея доступ в лесное хозяйство, дал указание троим работникам лесхоза вырубить деревья. В результате были уничтожены 186 сосен, 3 берёзы и 1 дуб. Причиненный ущерб оценили в почти 5 750 000 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения».

- В сентябре текущего года расследование уголовного дела завершено и его материалы с обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.