Врио руководителя Тамбовщины Максим Егоров проголосовал на выборах главы региона

Максим Егоров пришел на выборы с женой и сыном Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Сегодня, 9 сентября, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров проголосовал на выборах Главы региона.

- Я посетил избирательный участок максимально рано, так как впереди плотный рабочий день, - сказал врио главы администрации области.

Максим Егоров пришел на избирательный участок вместе с супругой Евгенией и сыном Иваном и считает, что всем родителям стоило бы взять детей на избирательные участки.

Принять участие в выборах жители региона могут 9, 10 и 11 сентября.