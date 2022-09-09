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Общество9 сентября 2022 8:25

Врио руководителя Тамбовщины Максим Егоров проголосовал на выборах главы региона

9 сентября стартовала трехдневная избирательная кампания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Максим Егоров пришел на выборы с женой и сыном

Максим Егоров пришел на выборы с женой и сыном

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Сегодня, 9 сентября, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров проголосовал на выборах Главы региона.

- Я посетил избирательный участок максимально рано, так как впереди плотный рабочий день, - сказал врио главы администрации области.

Максим Егоров пришел на избирательный участок вместе с супругой Евгенией и сыном Иваном и считает, что всем родителям стоило бы взять детей на избирательные участки.

Принять участие в выборах жители региона могут 9, 10 и 11 сентября.