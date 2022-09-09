Тамбовчанин, который поджег свою сожительницу, пойдет под суд

В прокуратуре Ленинского района г. Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина, который обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По версии следствия, 3 мая во время посиделок со спиртным между сожителями произошел конфликт из-за неоплаты коммунальных услуг, во время которого мужчина выплеснул жену горючую жидкость и поджег ее.

Предполагая, что убил сожительницу, он покинул место происшествия. Благодаря своевременно оказанной помощи женщина выжила, получив тяжкий вред здоровью. В результате пожара также была повреждена квартира потерпевшей.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.