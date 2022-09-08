Тамбовский «Спартак» сыграет в Домодедово 9 сентября

"Волки" готовятся у матчу в Домодедово. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Изначально встреча между тамбовским «Спартаком» и «Пересветом» из Домодедово в рамках десятого тура третьей группы второй лиги должна была состояться 10 сентября. Но в итоге клубы сдвинули дату на девятое. Игра начнется в 16:00 на стадионе «Авангард».

Напомним, что безвыигрышная серия «Спартака» в рамках чемпионата достигла семи матчей (=2-5). После девяти туров лидерство в подгруппе 1 делят курский «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 21-му очку. Далее следует дубль тульского «Арсенала» (17). Тамбовчане занимают 11-е место с пятью очками. «Пересвет» пока десятый (шесть баллов).