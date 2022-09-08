В школах Тамбова заработали медицинские классы

С нового учебного года старшеклассники школ №№ 13, 22, 24 и лицея №28, мечтающие стать врачами или другими специалистами в области медицины, могут поближе познакомиться с профессией. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым между вышеперечисленными общеобразовательными учреждениями, Тамбовским медицинским колледжем и Державинским университетом.

Ученики 10 классов прошли предварительный отбор, и в течение учебного года, в свободное от основных уроков время, будут посещать медколледж и вуз, ходить на экскурсии и изучать с преподавателями профильные предметы по углубленной программе.

- Медицинские классы позволят ребятам к моменту поступления в высшие и средние специальные учебные заведения определиться, хотят они дальше изучать профессию или стоит рассмотреть иные варианты, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

К примеру, практика введения дополнительных профильных классов существует в школе №13 и уже дала положительные результаты. Там старшеклассникам было предложено познакомиться с профессией учителя и определиться с местом дальнейшего обучения. Из 18 человек в педагогический поступили 9 ребят.