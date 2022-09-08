Тамбовчанина приговорили к штрафу за попытку подкупа сотрудника полиции

Вынесли приговор 55-летнему жителю Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

На следствии и в суде установлено, что вечером 21 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проезжал по одной из улиц села Керша Бондарского района на мотоцикле без государственных регистрационных знаков и был остановлен сотрудниками МОМВД России «Рассказовский».

- Понимая, что он может лишиться прав, водитель попытался дать полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей, положив деньги в бардачок патрульного автомобиля, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Однако полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о склонении его к коррупционному правонарушению в дежурную часть.

- С учетом всех обстоятельств уголовного дела виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей с одновременной конфискацией и обращением в доход государства суммы предполагаемой взятки, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.