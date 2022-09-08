17- летний тамбовчанин угнал и разбил чужую машину

Угонщик не справился с управлением и сильно повредил иномарку Фото: УМВД России по Тамбовской области

Утром 7 сентября в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об угоне автомобиля. Владелец накануне припарковал свою иномарку у жилого дома на улице Коммунальной села Староюрьево. Наутро машину он не обнаружил.

Как выяснилось, молодой человек из Первомайского района, проживающий в общежитии учебного учреждения, решил отправиться домой и зашел во двор, где стояли две машины. Сначала он попытался угнать ВАЗ-21104, но не завел. Со второй попытки он уехал на иномарке - ключи зажигания владелец оставил в замке. Автомобиль обнаружили в селе Боголюбово с техническими повреждения после аварии. Подозреваемый в угоне машины - 17-летнего жителя села Новосеславино - задержали. Он рассказал, что угнал автомобиль «Nissan Note», а во время поездки не справился с управлением машины и съехал в кювет. Иномарку направили на автоэкспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)», за это грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Несовершеннолетний угонщик отделается условным наказанием, но его родителям придется выплатить материальный ущерб владельцу разбитой машины.