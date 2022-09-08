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Происшествия8 сентября 2022 8:26

В Тамбовской области в аварии погиб 51-летний мужчина

ДТП произошло в Первомайском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель отечественного автомобиля погиб на месте

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП со смертельным исходом произошло 7 сентября в 2 часа 40 минут на 364 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Первомайского района. 51-летний мужчина, управляя «ВАЗ-21120», столкнулся с автомобилем «НИССАН ТЕАНА», за рулем которого был 31-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21120» от полученных травм скончался на месте происшествия, водителю автомобиля «НИССАН ТЕАНА» на месте оказал помощь фельдшер бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.