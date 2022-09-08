В Тамбовской области в аварии погиб 51-летний мужчина

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП со смертельным исходом произошло 7 сентября в 2 часа 40 минут на 364 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Первомайского района. 51-летний мужчина, управляя «ВАЗ-21120», столкнулся с автомобилем «НИССАН ТЕАНА», за рулем которого был 31-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21120» от полученных травм скончался на месте происшествия, водителю автомобиля «НИССАН ТЕАНА» на месте оказал помощь фельдшер бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.