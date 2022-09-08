В Тамбове увеличат числе авиарейсов до Москвы

Полеты по маршруту «Тамбов - Москва – Тамбов» будут выполняться дважды в день каждый четверг, 15, 22 и 29 сентября. Три дополнительных рейса организованы для удобства тамбовчан в связи с ростом востребованности авиаперевозок между областным центром и столицей.

Как пояснили в управлении автомобильных дорог и транспорта области, дополнительные рейсы между Москвой и Тамбовом были введены на время проведения форума «Среда для жизни». Тогда многие участники предпочли добраться до Тамбова на воздушном транспорте. Однако и после форума поступают обращения от тамбовчан с просьбой организовать дополнительные рейсы. В сентябре дополнительные рейсы (вылет из Москвы в 15.10, вылет из Тамбова в 17.00) организуют в тестовом режиме.

- По итогам будет принято решение об их целесообразности возможности организации дополнительных рейсов в будущем, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.