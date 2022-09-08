В Тамбове отремонтировали 30 дворовых проездов

В Тамбове к началу сентября отремонтировали 30 дворовых проездов, всего же в планах на текущий сезон — обновить асфальтовое покрытие на 49 объектах. Это междворовые проезды и подъезды, ведущие к многоквартирным домам на улицах Астраханская, Гастелло, Елецкая, Бастионная, Киквидзе, Пролетарская, Ореховая, Победы, И.Франко и т. д.

Общая площадь территорий, где уже прошло благоустройство, составляет 7 тыс.кв.м. Сейчас подготовка к ремонту и асфальтирование проходят на двух объектах: проезд к домам № 55, 55Б, 57 и 59 по ул. Полынковской и проезд к дому №24Е по ул. Бастионной. Одной из выигравших торги подрядной организации предстоит устранить дефекты асфальтобетонного покрытия ещё на 17 объектах. Согласно контракту ремонт должен быть завершен до октября.

- Второй подрядчик мероприятия в рамках двух своих муниципальных контрактов завершил, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - В настоящее время проводится проверка объемов и качества выполненных работ.