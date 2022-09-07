ХК «Тамбов» одержал первую официальную победу в сезоне-2022/23

В заключительном игровом отрезке Корчагин (47-я) и Чернов (54-я) установили окончательные цифры на табло - 5:1 в пользу «Тамбова». Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 7 сентября, ХК «Тамбов» проводил в Рязани второй матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. После болезненной неудачи в Воскресенске (0:3) «волки» жаждали реванша и сполна справились с задачей. На 18-й минуте автором первого гола «Тамбова» в этом сезоне стал Жульдиков. Выиграв первый период, тамбовчане не сбавили оборотов и продолжили наращивать перевес в двух оставшихся игровых отрезках. На 25-й минуте отличился Бобылев, на 37-й – Барбашев. За 18 секунд до конца второго периода «десантники» «размочили» счет – цель поразил Лазарев. Но на этом запал хозяев иссяк.

В заключительном игровом отрезке Корчагин (47-я) и Чернов (54-я) установили окончательные цифры на табло - 5:1 в пользу «Тамбова».

Следующий матч – против пензенского «Дизеля» - наши парни проведут 15 сентября на льду «Кристалла». Начало игры в 18:30. В целом же «волков» ждут сразу пять домашних игр кряду. После «Дизеля» к нам пожалует нефтекамский «Торос» (20-го), пермский «Молот» (22-го), альметьевский «Нефтяник» (24-го) и ижевская «Ижсталь» (26-го).