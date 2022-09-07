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Происшествия7 сентября 2022 14:37

В Тамбовской области работник сельхозорганизации получил тяжелую травму ноги

51-летний мужчина получил травму во время отгрузки и упаковки зерна
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ЧП произошло в Уваровском районе

ЧП произошло в Уваровском районе

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), по факту травмирования работника сельскохозяйственной организации.

По версии следствия, 7 августа, когда бригада выполняла работы по отгрузке и упаковке зерна на территорию тока в ходе технологической операции по очистке наземного перегрузочного бункера от посторонних предметов в результате приведения в действие горизонтальных отгрузочных шнеков через редуктор от вала отбора мощности трактора произошел захват и прижатие ноги одного из работников к кузову оборудования. В результате 51-летний мужчина получил травмы квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в нарушении требований безопасности и охраны труда, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.