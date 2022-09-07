Задержали участников ОПГ, которые грабили ломбарды и «ювелирки» по всей стране: одно из нападений произошло в Тамбовской области

В Санкт-Петребурге задержали четырёх участников группы, которые совершили ограбления ювелирных магазинов и ломбардов в 13 регионах нашей страны. В течение нескольких лет дерзких преступников разыскивали полицейские Тульской, Свердловской, Тверской, Брянской, Владимирской, Кировской, Тамбовской и других областей.

- Сначала задержали троих участников группы, включая предполагаемого лидера – жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, установили ещё одного их сообщника – гражданина иностранного государства. Его остановили при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Примечательно, что фигуранты тщательно скрывали свои преступления: каждый был примерным семьянином, их родные и близкие даже не догадывались о совершаемых ими криминальных делах.

Первое нападение четвёрка совершила еще в 2013 году в Новгородской области. Сообщники тщательно готовились к каждому преступлению. Несколько дней они присматривались к ювелирным салонам и ломбардам, проверяли наличие охраны и камер видеонаблюдения. Спланировав все свои действия, они врывались в помещения магазинов, закрыв лица медицинскими масками, похищали дорогостоящие изделия и скрывались с места преступления.

В Тамбовской области грабители побывали в 2019 году. 14 января примерно в 17 часов 30 минут двое из них ворвались в ювелирный магазин, расположенный на улице Свободной города Котовска. Мужчины скрывали свои личности под масками, шапками и капюшонами. Угрожая сотруднице салона газовым баллончиком, мужчины вытащили три лотка с ювелирными изделиями и быстро скрылись с места преступления. Как выяснилось позже, передвигались грабители на двух принадлежащих им автомобилях, а чтобы запутать следы они заранее похищали номера с чужих машин такой же марки и цвета и устанавливали их на свои автомобили. Сотрудники магазина вызвали на место полицию.

- Сразу после ограбления был объявлен план «Перехват», но задержать преступников сразу не удалось, - рассказали в пресс-служдбе УМВД России по Тамбовской области. – Криминалисты изъяли в магазине следы налётчиков и, спустя некоторое время, их личности установили, но до сих пор им удавалось скрываться.

Подсчитано, что котовскому магазину преступники нанесли ущерб в 2,8 миллиона рублей. Как выяснили оперативники, всё украденное члены ОПГ периодически сбывали частному ювелиру, проживающему на северо-востоке столицы. Полицейские уверены, что мужчина не подозревал о криминальном происхождении изделий, которые он покупал.

На сегодняшний день установлены обстоятельства 20 грабежей и разбойных нападений, совершенных участниками группы с 2013 по 2021 год. По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба может достигать 50 миллионов рублей. Следователи полиции всех регионов, где побывали преступники, в том числе и тамбовские, возбудили уголовные дела по ст. 161 и 162 УК РФ «Грабёж» и «Разбой». Сейчас их объединили в одно производство и передали на расследование в УМВД России по Тульской области.

- В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - добавила Ирина Волк.