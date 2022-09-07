Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 11:12

В трех районах Тамбовщины выявили вспышки бешенства

Болезнь обнаружили у овцы, кота и собаки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На территории Тамбовской области менее чем за две недели было зарегистрировано возникновение трех новых случаев бешенства. Очаги особо опасного заболевания выявили на территориях Сосновского, Петровского, Знаменского районов области. Бешенство обнаружили у овцы, кота и собаки.

- В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очагов бешенства, а на территориях эпизоотических очагов установлен карантин, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.