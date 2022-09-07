В трех районах Тамбовщины выявили вспышки бешенства

На территории Тамбовской области менее чем за две недели было зарегистрировано возникновение трех новых случаев бешенства. Очаги особо опасного заболевания выявили на территориях Сосновского, Петровского, Знаменского районов области. Бешенство обнаружили у овцы, кота и собаки.

- В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очагов бешенства, а на территориях эпизоотических очагов установлен карантин, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.