Тамбовчанин похитил оборудование из нерабочей котельной

6 сентября в полицию Тамбовского района поступило сообщение о краже имущества. в посёлке Совхоза Селезнёвский. Неизвестный проник на территорию недействующей котельной и украл оборудование. Металлоизделия вор погрузил на машину и уехал.

После опроса жителей ближайших домов появилась информация о том, что преступление, мог совершить 21-летний местный житель. В полиции он сознался в преступлении. Изъять оборудование весом около 200 килограмм не удалось, так как вор сбыл их в пункт металлоприёмки в Тамбове за 3000 рублей. Сумма ущерба, причинённого организации, на балансе которой стояла котельная, устанавливается.

Полицейские выяснили, что житель посёлка Совхоз Селезнёвский ранее уже неоднократно совершал схожие кражи и был судим. Злоумышленнику придётся возместить причинённый материальный ущерб.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.