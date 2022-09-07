Тамбовчанка отправил аферистам больше полумиллиона рублей

6 сентября в полицию Тамбова поступило заявление от 65-летней женщины, которая рассказала, что она стала жертвой мошенничества. Тамбовчанке позвонили с неизвестного номера якобы сотрудники безопасности банка. Ей сообщили о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету и попытке оформления кредита. Для защиты от мошенников неизвестный попросил срочно снять находящиеся на счете деньги и перевести на безопасный счет. Следуя инструкциям злоумышленника, женщина тут же поспешила к банкомат, сняла сбережения в 520 тысяч рублей и через перевела на указанные мошенниками счета. Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, мошенников разыскивают, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.