Тамбовчанин за рулем ВАЗ-21110 сбил женщину, сдавая назад

ДТП произошла на территории парковки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала женщина, зафиксировали 6 сентября в 19 часов 30 минут на территории парковки расположенной на улице Промзона рабочего посёлка Токаревка. 51-летний управляя автомобилем «ВАЗ 21110», двигался задним ходом и наехал на 54-летнюю женщину.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.