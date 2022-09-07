Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 6:38

Тамбовчанин за рулем ВАЗ-21110 сбил женщину, сдавая назад

54-летнюю пострадавшую доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ДТП произошла на территории парковки

ДТП произошла на территории парковки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала женщина, зафиксировали 6 сентября в 19 часов 30 минут на территории парковки расположенной на улице Промзона рабочего посёлка Токаревка. 51-летний управляя автомобилем «ВАЗ 21110», двигался задним ходом и наехал на 54-летнюю женщину.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.