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Общество7 сентября 2022 6:33

В Мичуринске подвели итоги купального сезона

ЧП на воде зафиксировано не было
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области завершился официальный купальный сезон. Его итоги уже подвели в Мичуринске. Как сообщили в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, в наукограде в период проведения купального сезона-2022 года происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах, не зафиксировано.

В этом году проводились совместные рейды представителей Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудников полиции, администрации города.

- За минувший купальный сезон было составлено два протокола за нарушения владельцами правил вождения маломерных судов, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.