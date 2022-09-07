В Мичуринске подвели итоги купального сезона

В Тамбовской области завершился официальный купальный сезон. Его итоги уже подвели в Мичуринске. Как сообщили в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, в наукограде в период проведения купального сезона-2022 года происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах, не зафиксировано.

В этом году проводились совместные рейды представителей Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудников полиции, администрации города.

- За минувший купальный сезон было составлено два протокола за нарушения владельцами правил вождения маломерных судов, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.