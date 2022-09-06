Тамбовчанка похитила у пенсионера, которому помогала по хозяйству, 70 тысяч рублей

В полицию Мичуринска обратился 71-летний мужчина, который сообщил, что у него украли деньги. Полицейские провели тщательный осмотр его дома и выяснили, кто имел свободный доступ к пенсионеру, так как следов взлома и проникновения в жилище не было.

Мужчина рассказал, что в гости к нему периодически знакомая, которая помогает ему по дому, последний раз женщина была в гостях 15 августа. Вместе они распивали спиртное, после чего пожилой мужчина уснул, а приятельница якобы пошла домой.

Полицейские отправились к подозреваемой и выяснили, что недавно она сделала в доме ремонт. Во врем опроса женщина призналась, что на это пошли средства знакомого. 49-летняя женщина узнала, где пенсионер хранит свои деньги, и украла из тайника деньги 70 000 рублей. Сотрудники полиции установили, что ранее она уже была судима и совершала карманные кражи.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Ущерб преступница обязана будет возместить.