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Спорт6 сентября 2022 9:06

Тамбовская «Держава» взяла реванш у рязанских «десантников»

По дублю оформили Ануфриев и Аверьянов
Алексей СЕРГУНИН
Гости вели в счете 3:1, но тамбочване проявили незаурядную волю к победе и взяли реванш за поражение в первом матче. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

Гости вели в счете 3:1, но тамбочване проявили незаурядную волю к победе и взяли реванш за поражение в первом матче. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

Накануне «Держава» на своем льду встречалась с МХК «Рязань-ВДВ» в рамках подготовки к сезону-2022/23. Гости вели в счете 3:1, но тамбочване проявили незаурядную волю к победе и взяли реванш за поражение в первом матче. Итог – 6:3 в пользу «Державы». По дублю у хозяев оформили Ануфриев, Аверьянов, еще по разу отличились Шмагин и Белоногов.

Напомним, что в предыдущем контрольном матче «Держава» переиграла в Липецке местный МХК 8:3.

Как сообщалось ранее, ХК «Тамбов» начал розыгрыш ВХЛ с поражения в Воскресенске. За 60 минут «волки» ни разу не смогли поразить ворота «Химика».

Тем временем, муж и жена из Тамбовской области стали призерами пробега Пушкин – Санкт-Петербург. При этом Любовь Дубровская установила новый рекорд региона на 10-ти километрах.