В Тамбовской области от укусов клещей пострадали 1854 человека

По данным на 5 сентября, за помощью к медикам по поводу укусов клещей обратились 1 854 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 622 ребенка (за аналогичный период прошлого года отмечено 1982 обращения, в том числе 543 ребенка).

В 13,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 82,7% – на территории населенных пунктов, 3,9% – на территориях приусадебных участков. На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» и в частных лабораториях проводились экспресс-исследования клещей, снятых с людей и отловленных в природе.

- В текущем году изучено 1715 экземпляров клещей, из них 1643 снятых с людей и 72 добытых из природных биотопов. В 22,9% получен положительный результат, в том числе 15,7% на клещевой боррелиоз, 0,2% – на моноцитарный эрлихиоз человека и 7 % – на гранулоцитарный анаплазмоз человека, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. – Пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение.