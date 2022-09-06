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Происшествия6 сентября 2022 7:59

Тамбовчанин, сидя в колонии, возглавил ячейку запрещенного движения «Арестантское уголовное единство»

Мужчине грозит наказание за организацию деятельности экстремистской группы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего осужденного. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По версии следствия, в период с ноября 2020 по декабрь 2021 года мужчина, находясь в колонии, организовал и возглавил деятельность запрещенной группы (ячейки) международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е.).

- После вручения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.