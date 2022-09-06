В Тамбовском районе в аварии погиб мужчина и пострадали еще три человека

Водитель «LADA XRAY» погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека и погиб мужчина, произошла 5 сентября в 14 часов 50 минут на 3 км автодороги «Каспий-Большая Липовица-Серебряки» Тамбовского района. 67-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA XRAY», совершал поворот налево и столкнулся с «ВАЗ 21102», за рулем которого был 53-летний автомобилист.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «LADA XRAY» от полученных травм скончался на месте, 66-летней пассажирке этого авто медики оказали помощь на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «ВАЗ 21102» и его 37-летнюю пассажирку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.