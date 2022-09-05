ХК «Тамбов» начал розыгрыш ВХЛ с поражения в Воскресенске

Следующий матч ХК «Тамбов» проведет 7 сентября в Рязани против местных ВДВэшников. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 5 сентября, ХК «Тамбов» провел первый матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В Воскресенске местный «Химик» отправил в ворота «волков» три безответные шайбы. По разу наших парней огорчили Кожевников (2-я), Афанасьев (12-я) и Сидляров (47-я). Хозяева добились безоговорочного перевеса по броскам (48:38), в том числе - в створ (33:19). При этом тамбовчане набрали в два раза больше штрафа: 16 против восьми минут у «Химика».

Следующий матч ХК «Тамбов» проведет 7 сентября в Рязани против местных ВДВэшников. А первый домашний поединок – против пензенского «Дизеля» - состоится 15 сентября на льду «Кристалла». Начало игры в 18:30.