В Тамбове открылась школа материнства

В больнице имени Архиепископа Луки начала свою работу школа материнства «В ожидании чуда». Женщины здесь могут пройти курсы подготовки к родам и родительству, которые помогут получить знания о течении беременности и родов, подобрать необходимые аксессуары для ребенка, научат ухаживать за малышом в первые дни его рождения. Создание условий для получения таких важных для будущих родителей знаний соответствует целям и задачам нацпроекта «Демография».

- Программа занятий рассчитана на полгода и состоит из двадцати разных интересных и полезных тем, - говорит главный врач больницы имени Арх. Луки Марина Македонская. - Это, например, психологическая подготовка к родам, грудное вскармливание, уход за ребенком, послеродовое восстановление. На занятиях школы материнства используются различные демонстрационные материалы и преподается достоверная и полезная информация от практикующих специалистов широкого круга - акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, детской медицинской сестры, инструктора лечебной физкультуры, психолога, специалистов других служб. Школу материнства рекомендуется посещать с момента постановки на учет в какой-либо женской консультации.

В ходе занятий женщин ждут мастер-классы по прикладыванию ребенка к груди и пеленанию, арт- и музо-терапии, кулинарии, физическим упражнениям в разных триместрах беременности и послеродового периода и многое другое. Посещать их могут все женщины без исключения, даже те, которые не прикреплены к женской консультации и акушерскому стационару больницы имени Арх. Луки. Беременных также могут сопровождать мужья и родственники.

- Занятия в школе материнства «В ожидании чуда» проводятся бесплатно каждый вторник в 13.00 по адресу: ул. Гоголя, д. 6, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.