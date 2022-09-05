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Происшествия5 сентября 2022 13:02

У тамбовчанина в кафе украли телефон

Мужчина ненадолго оставил мобильный без присмотра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

2 сентября в полицию Мичуринска обратился 42-летний мужчина, который рассказал, что отдыхая в одном из кафе города на улице Советской он оставил без присмотра на барной стойке свой телефон марки «Хонор». Вернувшись, владелец не смог найти гаджет на месте. Мобильный кто-то украл. Оперативники изъяли запись с камер видеонаблюдения, на которой оказался записан момент кражи и фигурировал преступник. По подозрению в совершении кражи задержали 16-летнего жителя села Заворонежское. В краже парень сознался, похищенный телефон у него изъяли и вернули владельцу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.