В Тамбовской области начался дополнительный этап сдачи ЕГЭ

5 сентября в Тамбовской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Как отметили в управлении образования и науки региона, в дополнительный сентябрьский период на сдачу экзаменов зарегистрировались почти 50 человек.

- Сентябрьской попыткой могут воспользоваться ребята, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период по уважительной причине, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также сдают ОГЭ и ЕГЭ выпускники, которые получили неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам или повторно получившие неудовлетворительный результат по одному или двум предметам в резервные сроки основного периода.

5 сентября ребята сдали экзамен по математике, 8 сентября пройдет испытание по русскому языку; 12 сентября — по биологии, географии, истории и физике. 15 сентября школьники проверят свои знания по иностранным языкам, обществознанию, литературе, информатике, химии.