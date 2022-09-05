В Тамбовской области в аварии на участке, где ремонтируют дорогу, погиб 31-летний мужчина

Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 4 сентября в 1 час 40 минут на 337 километре автодороги «Орел – Тамбов» в Петровском районе. 32-летний мужчина за рулем «БМВ Х5» при движении в сторону Липецка на участке, где ведутся дорожные работы, обозначенные соответствующими знаками с ограничением скоростного режима до 70 километров в час, съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

- В результате ДТП водителя и 31-летнего пассажира доставили в городскую клиническую больницу им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - 31-летний пассажир иномарки погиб на месте аварии.