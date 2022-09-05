Тамбовчанин пытался подкупить инспектора ГИБДД 20-ю тысячами рублей

2 сентября сотрудник ДПС патрулировал улицу Полевую города Жердевки и остановил автомобиль, за рулем которого был 57-летний местный житель. Мужчина был нетрезв и инспектор потребовал от него пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался, после чего полицейский пригласил его в патрульный автомобиль, чтобы оформить протокол по статье 12.26 КоАП РФ. В машине нарушитель пытался дать инспектору взятку в 20 тысяч рублей. От вознаграждения сотрудник ДПС отказался. Мужчину задержали и доставили в отдел, где его опросили на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Деньги изъяли и приобщили к материалам проверки. На видеорегистраторе запечатлен момент правонарушения.

- В дальнейшем водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Санкция ст. 291 УК РФ «Дача взятки» предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, -сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.