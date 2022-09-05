В тамбовскую больницу задержали поставку автомобилей

Прокуратура города Моршанска, которая контролировала соблюдение бюджетного законодательства в сфере проведения закупок для государственных нужд при реализации национального проекта «Здравоохранение», выявила нарушения.

Установлено, что по результатам электронного аукциона в январе этого года Моршанская ЦРБ и ООО ТК «ВИКИНГИ» заключили контракт на поставку 5 автомобилей для поликлинических подразделений, со сроком исполнения в течение 80 дней с даты заключения контракта.

В нарушение норм законодательства и положений контракта по состоянию на июль общество обязательства по поставке автомобилей не исполнило в установленный срок, что стало причиной неисполнения последующих обязательств заказчика.

- По данному факту прокуратурой города инициировано привлечение исполнительного директора организации к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В настоящее время обществом обязательства по контракту исполнены в полном объеме.