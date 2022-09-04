Тамбовский «Спартак» крупно проиграл дублю «Родины»

В десятом туре подопечные Игоря Неучева сыграют 12 сентября в Домодедово с местным «Пересветом» (десятое место, шесть очков). Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 4 сентября, в матче девятого тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле дубль столичной «Родины». Увы, борьбы в противостоянии соседей по турнирной таблице не вышло. Гости забили четыре безответных мяча, предопределив самое крупное поражение «волков» в текущей кампании (0:4). Таким образом, безвыигрышная серия «Спартака» достигла семи матчей (=2-5).

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят курский «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 21-му очку. Далее следует дубль тульского «Арсенала» (17). У «Спартака» пять очков. Тамбовчане занимают 11-е место с пятью очками. В десятом туре подопечные Игоря Неучева сыграют 12 сентября в Домодедово с местным «Пересветом» (десятое место, шесть очков).