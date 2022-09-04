Тамбовские «волчата» разгромили рязанских «десантников»

Дубль оформил Егор Антонов, по разу гостей огорчили Расим Шакиров, Афанасий Табачков, Иван Климкин и Семен Просвирнин. Фото со страницы ХК "Тамбов".

Вчера, 3 сентября, на мичуринской ледовой арене «Темп» МХК «Тамбов» принимал МКХ «Рязань-ВДВ». После поражения в Рязани (2:4) «волчата» смогли взять более чем убедительный реванш. Хозяева выиграли все три периода, добившись итогового успеха 6:2. Дубль оформил Егор Антонов, по разу гостей огорчили Расим Шакиров, Афанасий Табачков, Иван Климкин и Семен Просвирнин.

- Первое, что сказал ребятам после матча, что они молодцы: тем более соперники - команда из нашего дивизиона, наш прямой конкурент, - признался после игры главный тренер тамбовской молодежки Александр Трофимов. - Команда хорошая, добротная, нам по силам. На выезде у них выиграть не удалось – было много удалений, первые три шайбы нам забили, когда мы находились в меньшинстве. Сегодня мы выстояли. Хотя не все задачи, которые были поставлены перед матчем, выполнены: четыре удаления в первом периоде – это много: хороший соперник нас за это «накажет».

Впереди у нашего МХК контрольные матчи с воронежской «Эко-Нивой»: 13 сентября – в Боброве, 15-го – в Мичуринске.