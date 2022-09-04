Всероссийские соревнования по соколиной охоте впервые пройдут в Тамбовской области. Они состоятся с 29 сентября по 2 октября. Более 50 участников из разных регионов страны соберутся в селе Круглое Мичуринского района. Кроме того, организаторы ожидают гостей и экспертов из Эстонии, Афганистана и Казахстана.

30 сентября организаторы планируют объявить туристическим. В этот день площадку сможет посетить любой желающий. Для гостей устроят демонстрацию ручных хищных птиц - соколов, орлов, ястребов, сов. Представители реабилитационных центров птиц России представят свой опыт по сохранению биологического разнообразия. Одними из самых зрелищных мероприятий станут свободные полеты птиц, где хищники продемонстрируют свои летные качества. Также гости увидят один из элементов соревнований – полеты ловчих птиц на дистанцию 400 метров.

Всероссийские соревнования нацелены на популяризацию соколиной охоты как нематериального культурного наследия и посвящены памяти заведующего питомником хищных птиц заповедника «Галичья гора» Петра Дудина.

В 2021 году Минприроды России предложило включить соколиную охоту в федеральный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.