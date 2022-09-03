В Тамбове стартовал ремонт улицы Карьерной

В Тамбове начался ремонт улицы Карьерной. Сейчас идут подготовительные работы для устройства слоев основания будущих пешеходных дорожек. До настоящего времени на улице их практически не было. Как только новые тротуары появятся, мастера начнут ремонтировать саму проезжую часть. Выкопают корыто, обустроят слои основания и уложат новый асфальт. Эти работы стали возможны благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. На ремонт Карьерной направлено больше 40 млн рублей. Ход работ контролируют специалисты «Дирекции городских дорог».

- Контракт был заключен 22 августа текущего года. Протяженность ремонтируемого участка порядка 1,5 километров. Работы планируется завершить осенью этого года, - говорит, начальник отдела по контролю за капитальным ремонтом и ремонтом дорог МБУ «Дирекция городских дорог» Максим Муравьев.