Тамбовский «Спартак» поспорит за выход в 4-й раунд Кубка страны с курским «Авангардом»

Время начала кубковой встречи пока не определено. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Матч 3-го раунда «Пути регионов» в рамках Кубка России-2022/23 между «Спартаком» и «Авангардом» пройдет 14 сентября на курском стадионе «Трудовые резервы». Напомним, что во втором раунде куряне на своем поле одолели московский «Сахалинец» (2:0), а «волки» в Тамбове обыграли белгородский «Салют» (3:1).

Отметим, что клубы уже встречались между собой в этом сезоне. В рамках первенства России в подгруппе 3.1 второй лиги «Авангард» победил дома 2:0. Что касается времени начала кубковой встречи, то оно пока не определено.

Как сообщалось ранее, защитник пермской «Пармы» Клементьев перешел в «Тамбов».

Тем временем, тамбовская «Держава» крупно победила в Липецке. По дублю оформили Половников и Белоногов.