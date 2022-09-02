Защитник пермской «Пармы» Клементьев перешел в «Тамбов»

Константин Клементьев. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Состав БК «Тамбов» пополнил защитник Константин Клементьев. В минувшем розыгрыше Единой Лиги ВТБ Костя принял участие в четырех матчах (один из них – в основе), сыграв в общей сложности 6 минут 46 секунд. В составе молодежного состава «Пармы» Клементьев провел в прошлой кампании 48 матчей, набирая в среднем за игру по 15 очков. Особенно ударно он провел домашнюю встречу 11 февраля с ЦСКА-Юниор (82:91), набрав 32 очка. По числу подборов (12) ему лучше всего удался домашний поединок против «Енисея-2» (90:58).

Как сообщалось ранее, форвард «Челбаскета» Андрей Логинов пополнил ряды БК «Тамбов».

Тем временем, тамбовская «Держава» крупно победила в Липецке. По дублю оформили Половников и Белоногов.