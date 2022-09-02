В Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту наезда на женщину и ребенка на пешеходном переходе

Подозреваемым по делу проходит 22-летний кирсановец Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения).

По версии следствия, утром 2 сентября мужчина, управляя легковым автомобилем, нарушив правила дорожного движения, на пересечении улиц Красноармейской, Буденовской и 1-ой Набережной города Кирсанова, наехал на 59-летнюю женщину и ее 11-летнюю внучку, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Обе пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. Состояние девочки врачи оценивают, как крайне тяжелое. У нее диагностирована опасная травма головы.

- По делу продолжается проведение комплекса первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.