Тамбовчанин пойдет под суд за расправу над сожительницей

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Строитель, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

15 мая этого года в квартире одного из домов поселка Строитель обнаружено тело 40-летней женщины с многочисленными травмами. По версии следствия, днем ее гражданский муж в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртного, избил сожительницу и нанес ей три удара ножом в голову. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия. Ранее злоумышленник уже неоднократно избивал гражданскую жену.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.