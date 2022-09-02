Тамбовчанин ограбил магазин и унес 2 бутылки коньяка

1 сентября в 16 часов на улице Пролетарской Тамбова произошло ограбление. В супермаркет зашёл неизвестный и на глазах у персонала похитил две бутылки коньяка. Сотрудники магазина не успели остановить грабителя, который вышел на улицу и скрылся.

Полицейские опросили персонал магазина и изучили запись с камеры видеонаблюдения. По ней составили приметы грабителя и вскоре его задержали. В преступлении подозревают 22-летнего жителя ул. О. Кошевого областного центра. Спиртное у него изъяли и вернули в магазин.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.