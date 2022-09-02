В Кирсанове на пешеходном переходе иномарка сбила женщину и 11-летнюю девочку

По факту ДТП проводят доследственную проверку

2 сентября в 7 часов 19 минут в Кирсанове, в районе ул. Красноармейская, 1 водитель автомобиля Kia Spectra сбил пешеходов – 59-летнюю женщину и 11-летнюю девочку, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно движения машины.

В результате аварии женщина и ребенок получили тяжелые травмы, на автомобиле скорой помощи их доставили в больницы.

- На место происшествия выезжал Кирсановский межрайонный прокурор Александр Соловьев, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По факту ДТП проводится доследственная проверка, ход которой прокурором поставлен на контроль.

Фото прокуратуры Тамбовской области