Тамбовчанка за рулем авто сбила велосипедистку, которая двигалась по «зебре»

Женщина на велосипеде двигалась по пешеходному переходу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием велосипедистки произошла 1 сентября в 19 часов в районе дома 3А по ул. Большая Советская, р.п. Дмитриевка. 42-летняя женщина, управляя автомобилем «HYUNDAI TUCSON» сбила 56-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.