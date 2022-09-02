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Происшествия2 сентября 2022 9:40

Тамбовчанка за рулем авто сбила велосипедистку, которая двигалась по «зебре»

56-летнюю женщину госпитализировали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина на велосипеде двигалась по пешеходному переходу

Женщина на велосипеде двигалась по пешеходному переходу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием велосипедистки произошла 1 сентября в 19 часов в районе дома 3А по ул. Большая Советская, р.п. Дмитриевка. 42-летняя женщина, управляя автомобилем «HYUNDAI TUCSON» сбила 56-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.