В Тамбове произошла авария с участием двух иномарок и мотоцикла

В ДТП пострадал мотоциклист Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали два легковых автомобиля и мотоцикл, произошла 1 сентября в 12 часов 50 минут в районе д. 10 по ул. Гастелло Тамбова. 39-летняя женщина за рулем «HYUNDAI SOLARIS», поворачивая налево столкнулась с мотоциклом «YAMAHA FZ6N» под управлением 37-летнего водителя. После столкновения мотоцикл потерял управление, его вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «MAZDA CX-5» под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель мотоцикла, на автомобиле скорой помощи его доставили в городская клиническая больница им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.