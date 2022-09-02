Тамбовчанин незаконно устраивал иностранцев на территории РФ

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору) ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия, с декабря 2018 года до мая 2022 года, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал для 12 иностранных граждан подготовку документов, содержащих заведомо ложные сведения, на основании которых ими были получены разрешения на временное проживание и виды на жительство. Кроме того, фигурант организовал фиктивную регистрацию в жилом помещении в Тамбове по месту жительства и по месту пребывания пяти иностранных граждан. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

- Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.