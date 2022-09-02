Тамбовская «Держава» крупно победила в Липецке

По договоренности команды сыграли овертайм, в котором шайбу забросил Ануфриев. Но в буллитах больше повезло хозяевам - 1:0. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

В липецком ДС «Звездный» состоялся товарищеский матч по хоккею между МХК «Липецк» и тамбовской «Державой». Наши парни выиграли все три периода, добившись итоговой разгромной победы 8:3. Дублями отметились Половников и Белоногов, по разу отличились Ануфриев, Ульчинский, Бармин и Яковлев. По договоренности команды сыграли овертайм, в котором шайбу забросил Ануфриев. Но в буллитах больше повезло хозяевам - 1:0.

Напомним, что в предыдущем контрольном матче «Держава» уступила в Рязани местному «ВДВ» по буллитам (2:3).

Как сообщалось ранее, форвард «Челбаскета» Андрей Логинов перешел в БК «Тамбов». В прошлом сезоне он набирал в среднем 14,2 очка за игру.