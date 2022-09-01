Форвард «Челбаскета» Андрей Логинов перешел в БК «Тамбов»

Андрей Логинов. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Ряды БК «Тамбов» пополнил форвард «Челбаскета» Андрей Логинов. В прошлом розыгрыше Суперлиги 2 29-летний нападающий в 42-х матчах набрал 680 очков, то есть 14,2 в среднем за игру. Особенно ударно он провел гостевую встречу 13 марта с курскими «Русичами» (97:109), набрав 34 очка. По числу подборов (13) ему лучше всего удался домашний поединок против «Чебоксарских Ястребов» (73:75).

- Андрей очень разносторонний игрок, одинаково хорошо может "вскрывать" защиту соперника проходами, обладает стабильным броском и очень хорошо играет на щитах, - информирует пресс-служба «волков».

Как сообщалось ранее, тамбовские хоккеисты проиграли в Рязани. «Волчата» продолжают подготовку к розыгрышу НМХЛ.