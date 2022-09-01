Тамбовчане дважды обворовали магазин стройматериалов

22 августа этого года в магазине на улице Нагорной города Кирсанова произошла кража двух электродрелей и строительного фена. На следующий день воры снова наведались в торговую точку и вынесли оттуда электродрель и шлифовальную машину. Полицейские выяснили личности похитителей и задержали 45-летнего жителя Кирсанова и 44-летнего жителя Кирсановского района. Часть похищенного у их изъяли и вернут законному владельцу. Остальное воры успели продать.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная по предварительному сговору», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит до 5 лет колонии.